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الوطن

انهيار حفرة بعمق 10 أمتار على مواطنين أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

منذ 20 دقيقة
كتب: رجب آدم
انهيار حفرة بعمق 10 أمتار على مواطنين أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

صورة ارشيفية

انهار ركام حفرة على شخصين، مساء أمس، أثناء التنقيب على الآثار في منطقة صحراوي بقرية حجازة بقوص، التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.

تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انهيار ركام حفرة في منطقة صحراوي على كلا من: محمد ع ع 25 سنة، مقيم الإسكندرية، وممدوح السيد أحمد 22 سنة، مقيم الإسكندرية أثناء التنقيب عن الآثار بقرية حجازة بقوص.

وقال مصدر أمني في قوص، رفض ذكر اسمه، إن قوات الحماية المدنية والأهالي يقومون بعملية إزالة ركام الحفرة، التي أكد أن عمقها 10 أمتار في عمق الأرض.

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