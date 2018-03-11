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الوطن

حاتم نعمان: زوج ابنة خيرت الشاطر هو الممول الرسمي لـ"الأولتراس"

اليوم AM 05:16
كتب: دعاء نادي
حاتم نعمان: زوج ابنة خيرت الشاطر هو الممول الرسمي لـ"الأولتراس"

خيرت الشاطر

كشف الإعلامي حاتم نعمان، الممول الرسمي لرابطة الأولتراس، موضحًا أنه يُدعى أيمن عبدالغني وهو زوج ابنة خيرت الشاطر، داعيًا إلى عدم التعاطف مع الأولتراس، لأن الفترة المقبلة حاسمة، و"اللي هايكسر كوباية هيتحاكم مهما كان مين".

ووجه نعمان، خلال تقديمه برنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، رسالة لحركة 6 أبريل قائلاً: "إحنا هنضحك على بعض بكلمة الحرية، إنتوا واخدين فلوس، والحركة بتاعتكم ودتنا في 60 داهية".

ودعا الجميع أن يقفوا بجوار الجيش والداخلية، خاصة وأننا في حالة حرب، مؤكدًا أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي يبني مصر من أول وجديد"، واصفًا ثورة 30 يونيو بالحدث التاريخي، حيث أفسدت المخطط الأمريكي لتقسيم الشرق الأوسط.

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