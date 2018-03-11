انتخابات بلاد بره| 94 ألف مركز اقتراع لاستقبال 109 ملايين ناخب روسي

يتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع في الثامن عشر من الشهر الجاري، ليختاروا الرئيس المقبل لبلادهم، من بين عدد من المرشحين.

109 ملايين ناخب روسي لهم حق التصويت داخهل البلاد، لهم أكثر من 94 ألف مركز اقتراع، أما في الخارج فيوجد مليون وثمانمائة ألف ناخب لهم 369 مركز انتخاب، ويتعين على الفائز أن يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين، وإذا تعذر ذلك فإن المرشحين الاثنين المتصدرين للنتائج، يتقدمان إلى الجولة الثانية، التي تنظم بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج.

وحسب الدستور الروسي، فإن رئيس الاتحاد الروسي هو كفيل دستور الاتحاد الروسي والحريات والحقوق الإنسانية والمدنية، ووفقاً للإجراءات التي ينصّ عليها دستور الاتحاد الروسي، عليه اتخاذ تدابير لحماية سيادة الاتحاد الروسي وسلامته واستقلال الدولة، كما عليه أن يكفل التنسيق والتفاعل بين الهيئات الحكومية التابعة للدولة.

ويقوم رئيس الاتحاد الروسي، وفقاً لدستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية، بتحديد الأهداف الأساسية لسياسة الدولة الداخلية والخارجية.

وينتخب مواطنو الاتحاد الروسي رئيس الاتحاد الروسي لمدة ست سنوات على أساس من الاقتراع العام الشامل والمتساوي والمباشر، من خلال الإدلاء السري بالأصوات.

يمكن انتخاب أي مواطن من الاتحاد الروسي لا يقلّ عمره عن 35 سنة، وأقام في الاتحاد الروسي على نحو دائم لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لمنصب رئيس الاتحاد الروسي، ولا يجوز لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لأكثر من ولايتين على التوالي.

ويعد أبرز الوجوه المتنافسة في الانتخابات الروسية، فلاديمير بوتين وهو العميل السابق لجهاز الاستخبارات "كي جي بي" والرئيس الحالي للبلاد، ويتقدم للانتخابات كمستقل وكان في السابق يتزعم حزب روسيا الموحدة.

ويبلغ بوتين من العمر 65 سنة، وهو يشرف على جبهة كل شعب روسيا، التي هي عبارة عن مجموعة منظمات تشمل أكثر من 1500 حزب صغير ونقابات ومجموعات مصالح، تشكل فيها روسيا الموحدة النواة.

أما المرشح الثاني فهو جريجوري يافلينسكي، والذي يبلغ من العمر 65 سنة وهو رجل اقتصاد وهو زعيم الحزب الحر الاجتماعي يابلاكا.

وحال فوز بوتين ستكون في هذه رابع ولاية للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، حيث انتخب بوتين أولا سنة 2000 بعد تسليمه السلطة من جانب الرئيس آنذاك بوريس يلتسين، قبل ستة أشهر من انتهاء ولايته، ومنذ سنوات قضى بوتين أربع ولايات في منصب رئيس للوزراء، احتراما للدستور الذي يتيح ولايتين متتاليتين فقط للرئيس، ولكن بعد أن غادر ديمتري مدفيدف الرئاسة في 2012، مدد النواب الروس فترة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ستة، وهذا يعني أن بوتين يستطيع أن يظل في الحكم حتى سنة 2024، حينها سيبلغ من العمر 72 سنة.