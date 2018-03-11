تسجيل الدخول

الوطن

خبير أمني: "الأولتراس عصابة إرهابية.. ويجب التصدي لهم بلا رحمة"

اليوم AM 05:19
كتب: دعاء نادي
خبير أمني: "الأولتراس عصابة إرهابية.. ويجب التصدي لهم بلا رحمة"

فاروق المقرحي

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جميع روابط الأولتراس فصيل واحد صنعه الإخوان، موضحًا أن تلك الروابط أشبه بعصابة إرهابية تسعى لإفساد أي مباراة وعمل فوضى لإرسال رسالة للخارج بأن مصر ليست أمنة.

وأضاف المقرحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مع الإعلامي حاتم نعمان: "الإخوان أول من دخل الكورة وجند الشباب، وكان شباب الإخوان يرتدون ملابس لاعيبة الكرة في رابعة والنهضة ويثيرون الحفيظة ضد الوطن، من خلال الهتافات والتصفيق الموحد".

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن المشكلة في عدم التصدي لهم، كما أن الأندية ساهمت بشكل من الخوف، داعيًا إلى التصدي لهم بدون رحمة أو رأفة.

أخبار متعلقة

فاروق المقرحي:

فاروق المقرحي: "الإخوان" تسعى للسيطرة على مفاصل الداخلية بدعوى إعادة الهيكلة

بعد نجاة السيسي من محاولتي اغتيال.. فاروق المقرحي: عين الله ساهرة

بعد نجاة السيسي من محاولتي اغتيال.. فاروق المقرحي: عين الله ساهرة
فاروق المقرحي: "خلية العجوزة" الإرهابية خططت لاغتيال شخصيات عامة

فاروق المقرحي: "خلية العجوزة" الإرهابية خططت لاغتيال شخصيات عامة
فاروق المقرحي لـ«الإبراشي»: يجب التحري عن مستأجري الشقق «أمنيا»

فاروق المقرحي لـ«الإبراشي»: يجب التحري عن مستأجري الشقق «أمنيا»

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

"حسن بطاطا" و"مرتضى البشري".. أدوار فارقة في مسيرة محمد متولي

"حسن بطاطا" و"مرتضى البشري".. أدوار فارقة في مسيرة محمد متولي

رجائي عطية يحذر من تأثير شعبية السيسي على التصويت بالانتخابات

رجائي عطية يحذر من تأثير شعبية السيسي على التصويت بالانتخابات

رجائي عطية: السيسي مهذب ومخلص وإنجازاته تشهد له.. وأول رئيس يحترم شعبه

رجائي عطية: السيسي مهذب ومخلص وإنجازاته تشهد له.. وأول رئيس يحترم شعبه

عطية: ولاية العهد تسببت في أن يقتل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض

عطية: ولاية العهد تسببت في أن يقتل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض

رجائي عطية: الإسلام السياسي هو ضرب الإسلام بالإسلام سعيًا إلى السلطة

رجائي عطية: الإسلام السياسي هو ضرب الإسلام بالإسلام سعيًا إلى السلطة

اختيارات الوطن

بالأرقام| قيمة «صلاح» المالية أكثر من ضعف «محترفي» منتخب مصر

بالأرقام| قيمة «صلاح» المالية أكثر من ضعف «محترفي» منتخب مصر

سما رامي طالبة حذف "البله المغولي" توجه رسالة جديدة إلى الرئيس السيسي

سما رامي طالبة حذف "البله المغولي" توجه رسالة جديدة إلى الرئيس السيسي

بعد استدراج ومقتل طالب جامعي.. تعرف على إجراءات الحماية عبر "أوليكس"

بعد استدراج ومقتل طالب جامعي.. تعرف على إجراءات الحماية عبر "أوليكس"

وفاء عامر تنهار على الهواء حزنًا على وفاة مازن السماحي

على ألحان الموسيقى.. ودّع التوحد والإدمان فى ستة أشهر

على ألحان الموسيقى.. ودّع التوحد والإدمان فى ستة أشهر

الأكثر قراءة

عاجل