خبير أمني: "الأولتراس عصابة إرهابية.. ويجب التصدي لهم بلا رحمة"

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جميع روابط الأولتراس فصيل واحد صنعه الإخوان، موضحًا أن تلك الروابط أشبه بعصابة إرهابية تسعى لإفساد أي مباراة وعمل فوضى لإرسال رسالة للخارج بأن مصر ليست أمنة.

وأضاف المقرحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مع الإعلامي حاتم نعمان: "الإخوان أول من دخل الكورة وجند الشباب، وكان شباب الإخوان يرتدون ملابس لاعيبة الكرة في رابعة والنهضة ويثيرون الحفيظة ضد الوطن، من خلال الهتافات والتصفيق الموحد".

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن المشكلة في عدم التصدي لهم، كما أن الأندية ساهمت بشكل من الخوف، داعيًا إلى التصدي لهم بدون رحمة أو رأفة.