هاني الناظر: "الصدفية" مرض غير معدٍ.. و"الناس فاكراه فطريات"

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مرض الصدفية غير معدٍ، ويحدث نتيجة زيادة نشاط الجهاز المناعي، وليس ضعف الجهاز المناعي كما يردد البعض.

وأضاف الناظر، خلال حواره في برنامج "دفتر أحوال"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن 15% من مرضى الصدفية يُعانون بهذا المرض في المفاصل، وأحيانًا يحدث صدفية في الأيدين والقدمين والأظافر.

وناشد الناظر، المرضى، بضرورة الذهاب إلى طبيب حال وجود نقط بيضاء على الأظافر الخاصة بهم، حيث إن البعض يعتبرها فطريات ويتناول أدوية للفطريات، رغم أن هذا هو أعراض مرض الصدفية في الأظافر.