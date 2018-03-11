تسجيل الدخول

الوطن

هاني الناظر: "الصدفية" مرض غير معدٍ.. و"الناس فاكراه فطريات"

اليوم AM 05:04
كتب: محمود البدوي
هاني الناظر: "الصدفية" مرض غير معدٍ.. و"الناس فاكراه فطريات"

هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مرض الصدفية غير معدٍ، ويحدث نتيجة زيادة نشاط الجهاز المناعي، وليس ضعف الجهاز المناعي كما يردد البعض.

وأضاف الناظر، خلال حواره في برنامج "دفتر أحوال"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن 15% من مرضى الصدفية يُعانون بهذا المرض في المفاصل، وأحيانًا يحدث صدفية في الأيدين والقدمين والأظافر.

وناشد الناظر، المرضى، بضرورة الذهاب إلى طبيب حال وجود نقط بيضاء على الأظافر الخاصة بهم، حيث إن البعض يعتبرها فطريات ويتناول أدوية للفطريات، رغم أن هذا هو أعراض مرض الصدفية في الأظافر.

أخبار متعلقة

هاني الناظر: يجب أن يكون هناك تدخلا دوليا لإنهاء أزمة مسلمي الروهينجا

هاني الناظر: يجب أن يكون هناك تدخلا دوليا لإنهاء أزمة مسلمي الروهينجا
هاني الناظر: السرطان موجود منذ 7 آلاف عام.. ومصر أقل الدول إصابة به

هاني الناظر: السرطان موجود منذ 7 آلاف عام.. ومصر أقل الدول إصابة به
هاني الناظر: "مفيش كريمات بتمنع ظهور التجاعيد"

هاني الناظر: "مفيش كريمات بتمنع ظهور التجاعيد"
هاني الناظر نافيا تسبب "سلايم" السرطان : "ده تاتش السوشيال ميديا"

هاني الناظر نافيا تسبب "سلايم" السرطان : "ده تاتش السوشيال ميديا"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

"حسن بطاطا" و"مرتضى البشري".. أدوار فارقة في مسيرة محمد متولي

"حسن بطاطا" و"مرتضى البشري".. أدوار فارقة في مسيرة محمد متولي

رجائي عطية يحذر من تأثير شعبية السيسي على التصويت بالانتخابات

رجائي عطية يحذر من تأثير شعبية السيسي على التصويت بالانتخابات

رجائي عطية: السيسي مهذب ومخلص وإنجازاته تشهد له.. وأول رئيس يحترم شعبه

رجائي عطية: السيسي مهذب ومخلص وإنجازاته تشهد له.. وأول رئيس يحترم شعبه

عطية: ولاية العهد تسببت في أن يقتل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض

عطية: ولاية العهد تسببت في أن يقتل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض

رجائي عطية: الإسلام السياسي هو ضرب الإسلام بالإسلام سعيًا إلى السلطة

رجائي عطية: الإسلام السياسي هو ضرب الإسلام بالإسلام سعيًا إلى السلطة

اختيارات الوطن

بالأرقام| قيمة «صلاح» المالية أكثر من ضعف «محترفي» منتخب مصر

بالأرقام| قيمة «صلاح» المالية أكثر من ضعف «محترفي» منتخب مصر

سما رامي طالبة حذف "البله المغولي" توجه رسالة جديدة إلى الرئيس السيسي

سما رامي طالبة حذف "البله المغولي" توجه رسالة جديدة إلى الرئيس السيسي

بعد استدراج ومقتل طالب جامعي.. تعرف على إجراءات الحماية عبر "أوليكس"

بعد استدراج ومقتل طالب جامعي.. تعرف على إجراءات الحماية عبر "أوليكس"

وفاء عامر تنهار على الهواء حزنًا على وفاة مازن السماحي

على ألحان الموسيقى.. ودّع التوحد والإدمان فى ستة أشهر

على ألحان الموسيقى.. ودّع التوحد والإدمان فى ستة أشهر

الأكثر قراءة

عاجل