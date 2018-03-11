بالفيديو| سحر الجعارة تنسحب من "العاشرة مساء" بعد حديثها عن النبي

انسحبت الكاتبة سحر الجعارة، من حلقة اليوم من برنامج "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، بعدما قاطعها عصام عجاج المحامي بالنقض.

كانت الكاتبة سحر الجعارة تناقش مشروع قانون تجريم وحبس الزوج في حالة زواجه على زوجته بدون علمها، وتحدثت عن منع النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة الزهراء الإمام علي بن أبي طالب، ليقاطعها عجاج طالبًا منها عدم الحديث في الشرع، وعدم تأويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير صحيحة، ما جعل الجعارة تطلب منه عدم مقاطعتها وغادرت الحلقة.