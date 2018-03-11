إحالة 3 طلاب للتحقيق بسبب رقصهم في مدرج كلية "حقوق المنصورة"

علق الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، على واقعة رقص بعض طلاب الكلية على أغاني المهرجانات في مدرجات الكلية، قائلا إن الواقعة حدثت في حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية، ولم يكن موجودا وأناب وكيل الكلية الدكتور رضا عبدالسلام.

وأضاف خاطر، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه علم بما حدث فور حدوثه، وأمر بإيقاف الحفلة وإحالة مدير عام الكلية للتحقيق، ومدير رعاية الشباب ومسؤول الأمن ورائد الاتحاد.

وأكد خاطر أنه تم التوصل إلى شخصية الطلاب الذين تراقصوا على "بنش" المدرج، وتبين أن منهم 3 طلاب فقط من الكلية، وتقرر إحالتهم للتحقيق أيضًا.