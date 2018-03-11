تسجيل الدخول

الوطن

إحالة 3 طلاب للتحقيق بسبب رقصهم في مدرج كلية "حقوق المنصورة"

اليوم AM 05:23
كتب: أحمد حامد دياب
إحالة 3 طلاب للتحقيق بسبب رقصهم في مدرج كلية "حقوق المنصورة"

رقص الطلاب

علق الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، على واقعة رقص بعض طلاب الكلية على أغاني المهرجانات في مدرجات الكلية، قائلا إن الواقعة حدثت في حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية، ولم يكن موجودا وأناب وكيل الكلية الدكتور رضا عبدالسلام.

وأضاف خاطر، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه علم بما حدث فور حدوثه، وأمر بإيقاف الحفلة وإحالة مدير عام الكلية للتحقيق، ومدير رعاية الشباب ومسؤول الأمن ورائد الاتحاد.

وأكد خاطر أنه تم التوصل إلى شخصية الطلاب الذين تراقصوا على "بنش" المدرج، وتبين أن منهم 3 طلاب فقط من الكلية، وتقرر إحالتهم للتحقيق أيضًا. 

أخبار متعلقة

إزالة منفذ بيع عشوائي بدون ترخيص أمام جامعة المنصورة

إزالة منفذ بيع عشوائي بدون ترخيص أمام جامعة المنصورة
جامعة المنصورة تنظم مهرجان الشعوب للطلاب بحضور 14 سفيرا وملحقا ثقافيا

جامعة المنصورة تنظم مهرجان الشعوب للطلاب بحضور 14 سفيرا وملحقا ثقافيا
جامعة المنصورة تنظم مسابقة طلابية في الشطرنج السريع

جامعة المنصورة تنظم مسابقة طلابية في الشطرنج السريع
بالصور| رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعي

بالصور| رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

"حسن بطاطا" و"مرتضى البشري".. أدوار فارقة في مسيرة محمد متولي

"حسن بطاطا" و"مرتضى البشري".. أدوار فارقة في مسيرة محمد متولي

رجائي عطية يحذر من تأثير شعبية السيسي على التصويت بالانتخابات

رجائي عطية يحذر من تأثير شعبية السيسي على التصويت بالانتخابات

رجائي عطية: السيسي مهذب ومخلص وإنجازاته تشهد له.. وأول رئيس يحترم شعبه

رجائي عطية: السيسي مهذب ومخلص وإنجازاته تشهد له.. وأول رئيس يحترم شعبه

عطية: ولاية العهد تسببت في أن يقتل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض

عطية: ولاية العهد تسببت في أن يقتل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض

رجائي عطية: الإسلام السياسي هو ضرب الإسلام بالإسلام سعيًا إلى السلطة

رجائي عطية: الإسلام السياسي هو ضرب الإسلام بالإسلام سعيًا إلى السلطة

اختيارات الوطن

بالأرقام| قيمة «صلاح» المالية أكثر من ضعف «محترفي» منتخب مصر

بالأرقام| قيمة «صلاح» المالية أكثر من ضعف «محترفي» منتخب مصر

سما رامي طالبة حذف "البله المغولي" توجه رسالة جديدة إلى الرئيس السيسي

سما رامي طالبة حذف "البله المغولي" توجه رسالة جديدة إلى الرئيس السيسي

بعد استدراج ومقتل طالب جامعي.. تعرف على إجراءات الحماية عبر "أوليكس"

بعد استدراج ومقتل طالب جامعي.. تعرف على إجراءات الحماية عبر "أوليكس"

وفاء عامر تنهار على الهواء حزنًا على وفاة مازن السماحي

على ألحان الموسيقى.. ودّع التوحد والإدمان فى ستة أشهر

على ألحان الموسيقى.. ودّع التوحد والإدمان فى ستة أشهر

الأكثر قراءة

عاجل