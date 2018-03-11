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الوطن

القرموطي يستنكر عدم الاحتفاء بذكرى رحيل أول عالمة نانو تكنولوجي في مصر

منذ 48 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
القرموطي يستنكر عدم الاحتفاء بذكرى رحيل أول عالمة نانو تكنولوجي في مصر

منى بكر

استنكر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، عدم الاحتفاء بالدكتورة منى بكر أول عالمة نانو تكنولجي، والتي رحلت عن عالمنا منذ عام.

وقال محمود بكر، شقيق العالمة الراحلة، إنه لم يتم الاحتفاء بذكرى شقيقته من أي جهة، عدا بعض الجمعيات الخيرية في مصر.

وطالب بكر باستكمال أبحاثها العلمية، والتي وصلت لـ1000 بحث، واستكمال مسيرتها العلمية وأبحاثها واختراعاتها.

وأكد بكر أن شقيقته اخترعت عقارا لعلاج الأنيميا، ولكن شركات الأدوية رفضت إنتاجه، بسبب قضائه على الأنيميا نهائيًا.

 

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