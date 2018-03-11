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الوطن

محامي السفارة المصرية في لندن: تدهور حالة مريم الصحية بسبب الإهمال

منذ 35 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
محامي السفارة المصرية في لندن: تدهور حالة مريم الصحية بسبب الإهمال

مريم

قال الدكتور عماد أبوحسين، محامي السفارة المصرية في لندن، إن حالة الشابة مريم التي تم الاعتداء عليها في لندن، تشهد تدهورا كبيرا حاليًا.

وأضاف أبوحسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن تدهور الحالة الصحية كان بسبب نقلها من العناية المركزة، مؤكدا أن حالتها تزداد سوءا يومًا بعد يوم.

وأكد أن الإهمال الطبي الذي حدث من قبل السلطات الصحية في بريطانيا في بداية وصول مريم للمستشفى، تسبب في تدهور حالتها الصحية.

وأوضح محامي السفارة المصرية، أن التقرير الطبي المبدئي قال إنها دخلت المستشفى تعاني من جلطات بالمخ ولم يتم إعطاؤها العلاج اللازم.

 

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