عطية: ولاية العهد تسببت في أن يقتل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم البعض

قال الكاتب والمفكر رجائي عطية، إن نظام ولاية العهد في التاريخ الإسلامي تسبب في أن الأب قتل أبناءه، والابن قتل أباه والإخوة قتلوا بعضهم بعضا.

وأضاف عطية، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المٌذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدولة العثمانية كان لديها وقائع بشعة، حيث قام أحد الخلفاء بقتل أخوته الرضع، حتى لا يطالبوا بالحكم بعدما يكبروا.

وأكد عطية أن أبرز الخلفاء العثمانيين سليمان القانوني، أقنعه البعض بأن إبنه كان يسعى للحكم، وقام القانوني بقتله ويٌقال أنه قتله بيده أو قٌتل أمام عينه، بعدما استغاث به ابنه وقام بعدها بقتل 7 من أحفاده.