الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة.. والصغرى في القاهرة 15 درجة مئوية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ22 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: