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الوطن

اليوم.. طرح أذون خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه

منذ 13 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد
اليوم.. طرح أذون خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه

البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7.25 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.25 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالا واسعا من المستثمرين الأجانب، خصوصا أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

وأظهرت بيانات وزراة المالية المصرية، ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.

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