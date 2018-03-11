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الوطن

إيبارشية بورسعيد تختتم مؤتمر "التعلم النشط" لخدام إعدادي

منذ 19 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
إيبارشية بورسعيد تختتم مؤتمر "التعلم النشط" لخدام إعدادي

الأنبا تادرس

اختتمت إيبارشية بورسعيد وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فاعليات مؤتمر "التعلم النشط" لخدام وخادمات المرحلة الإعدادية بالإيبارشية، والذي أقيم على مدار الأيام الماضية، بكنيسة مارمرقس والبابا كيرلس السادس بمدينة بورفؤاد، بحضور الأنبا تادرس مطران الإيبارشية.

وعقد الأنبا تادرس على هامش المؤتمر، ندوة مفتوحة مع الخدام لمناقشة بعض أمور الخدمة والأجابة على أسئلتهم، كما تفقد المطران معرض لوسائل الإيضاح نظمته الكنائس المشاركة في المؤتمر بالتعاون مع مركز الأمير تادرس للوسائط المتعددة بمطرانية بورسعيد.

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