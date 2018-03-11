اليوم.. تكريم عزت العلايلي بمهرجان الشروق في الأوبرا 

تشارك إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، مساء اليوم، في افتتاح مهرجان الشروق الثالث لإبداعات طلاب وطالبات بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا بمشاركة كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في 26 جامعة مصرية وعربية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد إبراهيم، عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، إن هناك كوكبة من الشخصيات العامة والمسئولية سيشاركوا في المهرجان، ومنهم محمد فريد خميس مؤسس أكاديمية الشروق، والمخرج محمد فاضل والمخرج مجدي أبوعميرة، واللواء دكتور أحمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب والمخرج عمرو عابدين والمخرج أشرف فايق.

وأضاف ـن المهرجان يكرم الفنان عزت العلايلي ضيف شرف المهرجان حيث تم إعداد فيلم تسجيلي عن مشواره الفني وكتاب تسجيلي لإبداعاته في السينما والمسرح والتلفزيون.

وأشار إلى أن المهرجان يستمر 4 أيام، حيث يشهد ورش عمل حول مهارات المذيع الناجح وإعداد البرامج الإذاعية والتليفزيونية والصحافة الاستقصائية واساسيات النقد الفني، كما تقدم عروض للأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية المشاركة في المهرجان.

وأوضح أن المشروعات المشاركة تتناول قضايا الإرهاب والشباب والمرأة والسياحة والتنمية والأثار الغارقة في شواطئ الإسكندرية والغام العلمين وتنمية سيناء، وتعلن نتائج المسابقات الأربعاء المقبل، حيث يكرم الطلاب الفائزون وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام.