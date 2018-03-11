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الوطن

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد

منذ 12 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا، بصعيد مصر، بحضور وزراء التعاون الدولي، الاستثمار، التخطيط، التنمية المحلية.

ويأتي هذا البرنامج الذي يمول من كل من البنك الدولي والحكومة المصرية، في إطار اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحقيق اللامركزية، فضلاً عن رفع نسب مشاركة الشباب في مجالات التنمية، ودعم الفرص التنموية الطموحة، وذلك في إطار من دراسة خصوصية كل محافظة وتحديد احتياجاتها من فرص العمل والمشروعات المطلوبة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ هذا البرنامج والانتهاء منه نهائياً في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج والموقف التنفيذي له.

وبحث الاجتماع، أهداف البرنامج، وفي مقدمتها بناء قدرات المواطنين من خلال النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة نسب الفقر، إلى جانب التسع في إقامة مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة الداخلية، وكذا إقامة معارض صغيرة بالمحافظات لتوفير احتياجات أبناء تلك المحافظات، على أن يتم النظر في تعميم التجربة على المحافظات الأخرى بالصعيد.

وتناول خلال الاجتماع، الإجراءات التي تمت في إطار تنفيذ البرنامج، والتي تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة في إطار البرنامج، الذي يوفر تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على عدة سنوات، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية، وكذا الاعداد المبدئي لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، ومراجعة الإطار المؤسسي لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظين، والعمل على تحقيق التكامل النوعي والجغرافي للمشروعات المنفذة.

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