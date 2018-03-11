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الوطن

برلماني: كثافة المشاركة في الانتخابات بمثابة إطلاق الرصاص على الأعداء

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد حامد
برلماني: كثافة المشاركة في الانتخابات بمثابة إطلاق الرصاص على الأعداء

النائب محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب

قال اللواء محمد سعيد الدويك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشعب المصري لن يستجيب لأي دعوات تطالب المصريين بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمُقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

وأضاف الدويك في بيان له، أن كثافة المشاركة في الانتخابات بمثابة إطلاق المصريين الرصاص في قلب كافة أعداء الوطن سواء بالداخل أو في الخارج، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات أهمها مُتعلق بالاستثمار والاقتصاد خلال فترة رئاسته الأولى من حكم مصر، والتي تؤهله أن ندعمه جميعًا لتولي فترة رئاسية ثانية.

وأكد أن مصر في السنوات الأخيرة الماضية تعرضت للعديد من المُخططات التي كانت تستهدف النيل من استقرار الوطن إلا أن قيادات الدولة بحنكتهم الرشيدة وتماسك المصريين بوحدتهم تم إجهاض تلك المُخططات نهائيًا.

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