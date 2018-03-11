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الوطن

غرامات على لاعبي أسوان لسوء نتائج الفريق

منذ 14 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
غرامات على لاعبي أسوان لسوء نتائج الفريق

رئيس نادي أسوان

قرر مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان، اليوم ، خصم 2000 جنيه على اللاعبين المشاركين في مباراتي ت.بني سويف والجونة والتى انتهت بهزيمة الفريق الأسواني على أرضه وكذلك 1000 جنيه عن مباراتي الوليدية والألومنيوم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي في أسوان.

وفي تصريحاته الصحفية أكد مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة بالنادي، أن لجنة الكرة بنادي أسوان برئاسة الكابتن مجدي سبالك، اجتمعت مع الجهاز الفني بقيادة حمادة رسلان لبحث سوء نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة وطالبت اللجنة من المدير الفني باستبعاد اللاعبين المقصرين وبدء الدفع بالناشئين المميزين.

 

 

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