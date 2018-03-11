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الوطن

مجلس الوزراء: "تنمية الصعيد" يوفر تمويلا بـ500 مليون دولار لسوهاج وقنا

منذ 9 دقيقة
كتب: وائل سعد
مجلس الوزراء: "تنمية الصعيد" يوفر تمويلا بـ500 مليون دولار لسوهاج وقنا

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

ذكر مجلس الوزراء، أن برنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا بصعيد مصر، يوفر تمويل يصل لـ500 مليون دولار على عدة سنوات لتنمية تلك المحافظات.

وأضاف المجلس، في بيان رسمي صادر عنه، قبل قليل، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استمع للإجراءات التي تمت حتى الآن، في إطار تنفيذ البرنامج، والتي تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة في إطار البرنامج، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية، وكذا الإعداد المبدئي لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، ومراجعة الإطار المؤسسي لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظين، والعمل على تحقيق التكامل النوعي والجغرافي للمشروعات المنفذة.

جدير بالذكر، أن الاجتماع حضره الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة الصعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية.

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