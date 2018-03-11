الرئيس الفلسطيني سيحاسب من "يمس أو يشهّر" بالقادة العرب

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إنه سيحاسب أي عضو في "القيادة الفلسطينية"، بتهمة "المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني"، في حال أقدم على الإساءة للدول العربية.

وأكد "عباس" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، رفضه "التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية أو المس بأي من قيادتها"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وثمّن الرئيس الفلسطيني، مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ولم تعلن وكالة "وفا"، عن سبب ومناسبة نشر التصريح الصحفي، للرئيس الفلسطيني، لكن وسائل إعلام محلية وعربية قالت مؤخرا إن علاقات "عباس"، مع بعض الدول العربية، وبخاصة مصر والسعودية، "متوترة".