المترو: الانتهاء من تركيب ماكينات الكارت الذكي بالخطين الأول والثاني

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه سيتم الانتهاء من تركيب جميع بوابات الكارت الذكي والبالغ عددها نحو 850 بوابة بالخطين الأول والثاني، خلال مارس الحالي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب نحو 800 بوابة حتى الآن.

وأكد عبد الهادي لـ"الوطن"، أن هناك بعض الماكينات ما زالت تحت التجربة، مشيرا إلى أنه فى حال وجود ماكينات بها عطل سيت إصلاحها أو استبدالها في الحال، موضحا أن جميع محطات الخطوط الثلاثة، تعمل بكامل طاقتها لخدمة الجمهور المسافر.