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الوطن

"المترو" ينفي تعطل الخط الأول.. ورئيس الشركة: يعمل بصورة منتظمة

منذ 47 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو" ينفي تعطل الخط الأول.. ورئيس الشركة: يعمل بصورة منتظمة

المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو

نفى المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، ما تردد منذ قليل، حول وجود عطل فنى بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان)، مشيرا إلى أن الخط يعمل بكامل طاقته وبصورة منتظمة، منذ صباح اليوم الأحد الموافق 11 مارس الجاري، موضحا أن جميع القطارات منتظمة والرحلات تسير بشكل منتظم، وأن سبب الزحام في بعض المحطات يرجع لوقت الذروة حيث أنه تم الدفع بـ5 قطارات إضافية لتخفيف زحام الركاب.

وقال الفضالي لـ"الوطن"، أن أي أعطال تحدث بشكل مفاجئ بالخطوط الثلاثة للمترو يتم التعامل معها بصورة فورية، لعدم حدوث زحام على أرصفة المحطات، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية لمواجهة المتسولين والباعة الجائلين في المحطات وداخل عربات المترو مستمرة.

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