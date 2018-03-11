منح وسام "سربرنيتشا" لزعيم صرب البوسنة يغضب عائلات ضحايا مذبحة المدينة

أغضبت سلطات مدينة سربرنيتشا البوسنية، أقارب ضحايا مذبحة مروعة حصلت في المدينة بمنحها أعلى وسام محلي الأحد لزعيم صرب البوسنة، على ما أورد الإعلام المحلي.

ومنحت بلدية المدينة بقيادة حاكمها الصربي ملادن غروجيستش جائزة التميز، اللوحة الذهبية لسربرنيتشا، لميلوراد دوديك رئيس كيان صرب البوسنة، حسب ما أفادت محطة "إن وان" التليفزيونية.

ورفض دوديك وصف مذبحة سربرنيتشا بحق مسلمي البوسنة في العام 1995 بالإبادة الجماعية، وحكم على راتكو ملاديتش القائد الصربي المسؤول عن المذبحة بالسجن المؤبد لإدانته بالإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى.

وقتلت قوات صرب البوسنة قرابة 8 آلاف من رجال وأطفال مسلمي البوسنة، في مذبحة سربرنيتشا، أسوأ الفظائع المرتكبة في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945.

وتولى الصربي غروجيستش، حكم المدينة خلفا لحاكم مسلم بعد انتخابات بلدية في أكتوبر 2016.

ودانت رابطة أمهات سربرنيتشا، وهي منظمة تمثل أقارب ضحايا المذبحة، منح الوسام لدوديك.

وقالت هاجرة كاتيش رئيسة الرابطة "نشعر بالتقزز لرؤية الجائزة تمنح لرجل ينكر وقوع الإبادة الجماعية في سربرنيتشا".