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الوطن

الجنايات تستأنف محاكمة بديع والشاطر في "أحداث مكتب الإرشاد".. غدا

منذ 37 دقيقة
كتب: هيثم البرعى وعلاء يوسف
الجنايات تستأنف محاكمة بديع والشاطر في "أحداث مكتب الإرشاد".. غدا

المستشار محمد شيرين فهمي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا الإثنين، سماع شهود الإثبات فى قضية أحداث "مكتب الإرشاد"، المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، و10 آخرين، والتي وقعت يوم 30 يونيو 2013، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص.

وتضم القضية كل من المتهمين خيرت الشاطر ورشاد البيومي، نائبي مرشد الجماعة، ومهدي عاكف المرشد السابق، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية المعزول، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، والقيادي محمد البلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود أحمد محمود، ومصطفى عبد العظيم فهمى.

وأسندت لهم نيابة جنوب القاهرة في ختام تحقيقاتها، ارتكاب جرائم التحريض على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم بالمقطم يوم 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

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