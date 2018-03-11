تحرير 39 قضية مخالفات في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق في محافظة مطروح، اليوم، من ضبط عدد 39 مخالفه، وتم تحرير محاضر خاصة بها وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح، بتوجيهات من اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، لتكثيف عدد الحملات المكبرة بالإشتراك مع إدارة مرور مطروح، وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدى على الطريق العام، وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد 468 حالة متنوعه.