تسجيل الدخول

الوطن

تحرير 39 قضية مخالفات في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد بخات
تحرير 39 قضية مخالفات في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

رفع الاشغالات من الشوارع - صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق في محافظة مطروح، اليوم، من ضبط عدد 39 مخالفه، وتم تحرير محاضر خاصة بها وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح، بتوجيهات من اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، لتكثيف عدد الحملات المكبرة بالإشتراك مع إدارة مرور مطروح، وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدى على الطريق العام، وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد 468 حالة متنوعه.

أخبار متعلقة

"الجيزة" تطلق حملة لإزالة الإشغالات والمباني المخالفة الأسبوع المقبل

"الجيزة" تطلق حملة لإزالة الإشغالات والمباني المخالفة الأسبوع المقبل
استكمال إزالة الإشغالات في حي العرب ببورسعيد

استكمال إزالة الإشغالات في حي العرب ببورسعيد
محافظ دمياط يشدد على مواجهة التعديات على الأراضي ورفع الإشغالات

محافظ دمياط يشدد على مواجهة التعديات على الأراضي ورفع الإشغالات
حملة لإزالة الإشغالات ومصادرة مركبات "توك توك" بحلوان

حملة لإزالة الإشغالات ومصادرة مركبات "توك توك" بحلوان

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

رئيس أركان "الدفاع الشعبي": "صقر 25"محاكاة حية عن كيفية مواجهة الكوارث

رئيس أركان "الدفاع الشعبي": "صقر 25"محاكاة حية عن كيفية مواجهة الكوارث

برلمانية للساخرين من "زغاريد" السيدات أمام اللجان: "فرحتهم كده"

برلمانية للساخرين من "زغاريد" السيدات أمام اللجان: "فرحتهم كده"

"القوى العاملة" تعلن عن 10768 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 4500 جنيه

"القوى العاملة" تعلن عن 10768 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 4500 جنيه

وزير الصناعة: انتخاب السيسي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية

وزير الصناعة: انتخاب السيسي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية

مصادر: القبض على الضابط السابق فهمي بهجت بالقاهرة الجديدة

مصادر: القبض على الضابط السابق فهمي بهجت بالقاهرة الجديدة

اختيارات الوطن

بترول وطائرات واتفاقات دولية.. صفقات قرن "بجد مش فنكوش"

بترول وطائرات واتفاقات دولية.. صفقات قرن "بجد مش فنكوش"

هل يتعارض الحجاب مع اليوجا؟.. استفتى قلبِك يا «ميار»

هل يتعارض الحجاب مع اليوجا؟.. استفتى قلبِك يا «ميار»

محل عصير يبيع بـ«النص كوباية».. رفقاً بالمفلسين

محل عصير يبيع بـ«النص كوباية».. رفقاً بالمفلسين

سرقة وتحرش وقتل.. جرائم التسوق الإلكترونى: «بيع اللى عايزه.. واشترى عمرك»

سرقة وتحرش وقتل.. جرائم التسوق الإلكترونى: «بيع اللى عايزه.. واشترى عمرك»

«القلب على القلب».. مبادرة لمساندة أطفال سوريا

«القلب على القلب».. مبادرة لمساندة أطفال سوريا

الأكثر قراءة

عاجل