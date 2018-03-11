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الوطن

تنفيذ الأحكام بمطروح تضبط 8 مشتبه بهم

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد بخات
تنفيذ الأحكام بمطروح تضبط 8 مشتبه بهم

حملة امنية - صورة ارشيفية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، من ضبط 8 مشتبه بهم جنائياً، و5 مسجل شقى خطر، وتنفيذ 3 حكم جنائي، و21 حكم جزئي، و14 أحكام مستأنفه، و28 حكم غرامه، و7 مخالفة جزئية، و20 أحكام سايره.

ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام، اليوم، بإشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتكثيف الجهود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة، كما تم تنشيط الأكمنة الثابتة والمتحركة، والتمركزات الأمنية باشتراك جميع قطاعات المديرية والقوة المرافقة لضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام.

وجارى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المتهمين.

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