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الوطن

عضو بـ"قومي حقوق الإنسان": سيناء قد تستوعب ملايين السكان

اليوم AM 12:35
كتب: شريف حسين
عضو بـ"قومي حقوق الإنسان": سيناء قد تستوعب ملايين السكان

صلاح سلام

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب أطباء شمال سيناء، الدكتور صلاح سلام، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لطرح أراضي "تنمية سيناء" برئاسة إبراهيم محلب، يأتي في إطار مشروع تنمية سيناء الذي يحتاج لأراضي لإقامة مشروعات عليها، وأن بعض الأراضي سيتم تخصيصها والأخرى ستؤخذ بحق الانتفاع.

وأضاف سلام خلال مداخلة لبرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه طوال السنوات الماضية، كانت هناك مشكلة تتعلق بتسجيل الأراضي في سيناء، لافتا إلى أن قانون رقم 14 لسنة 2012 وضع ضوابط لتسجيل أراضي المنازل في سيناء، إلا أن شروطه كانت مستحيلة، ولم يتم تسجيل سوى منازل قليلة لا تتعدى الـ100 منزل، وهو الأمر الذي كان يحتاج إلى تعديل تلك الضوابط.

وأوضح سلام أن هناك حاجة لتقنين الأوضاع في سيناء، خاصة أن هناك مساحات كبيرة مملوكة بـ"وضع اليد"، وأن الرئيس طلب تقنين الأوضاع في سيناء سواء بحق الانتفاع أو بالتمليك، مؤكدا أن سيناء ستكون بعث جديد للاقتصاد المصري وقد تستوعب الملايين من السكان، مشددا على أن تنمية سيناء هو حائط الصد ضد أي عدوان أو إرهاب.

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