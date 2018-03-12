نشرة انتخابات الرئاسة| أبو شقة: نود تجديد شرعية الرئيس بمشاركة جارفة

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث باسم حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، إن هناك منهجين في مسألة هل انتخابات الرئاسة بمن حضر بغض النظر عن نسبة المشاركة؟، أم أن التصويت بأرقام كبيرة يعكس تجديد لشرعية النظام؟.

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" المذاع عبر فضائية "أون لايف" أن هناك مدرسة عملية واقعية تميل إلى أن العبرة بأن النسبة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة تؤدي إلى الغاية وهي نجاح المرشح، ومدرسة أخرى تضع أهمية كبرى لنسبة المشاركة، والحقيقة أننا نجمع بين المعنيين، نقصد نجاح المرشح، ولكننا نضع في حسباننا ضرورة المشاركة الجارفة.

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