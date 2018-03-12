افتتاح مشروعات خدمية بمراكز المنيا ضمن فعاليات العيد القومي

افتتح عصام البديوي محافظ المنيا، عدداً من المشروعات الخدمية بـ3 مراكز بالمحافظة وهي ديرمواس وملوي وأبو قرقاص، وذلك ضمن احتفالات عيد المنيا القومي الموافق 18 مارس الجاري.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عاطف فوزي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء المدن الثلاث.

ففي مركز ديرمواس افتتح المحافظ مدرسة نزلة محمد سمهان الثانوية بقرية بني عمران والمقامة على مساحة 1187 متر وتبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليون و15 ألف جنيه وتسع عدد 6 فصول، كما افتتح المحافظ اعمال تطوير المبنى الإداري وملعب خماسي (لمركز شباب بنى سالم) بمساحة 120 متر للمبنى وملعب 30x50 وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 700 الف جنيه، ويضم المبنى الإداري مكتبة وصالة انشطة ووحدة للحاسب الالى وقاعة اجتماعات.

وفى مركز ملوى، افتتح المحافظ يرافقه ابراهيم العربي رئيس مركز ديرمواس والمهندسة ايفيت اسحاق مدير مديرية الطرق والكباري اعمال توسعة واعادة رصف شارع الشيخ ناصر بطول 2 كيلومتر بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، وتوسعة واعادة رصف شارع العرفانى بطول 400 متر بتكلفة 400 الف جنيه.

كما افتتح المحافظ أعمال تطوير المبنى الإداري وتنجيل ملعب سداسي بمركز شباب الروضة بمساحة 120 متر للمبنى و30x50 لملعب وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 700 الف جنيه،ويضم المبنى الإداري قاعة للحاسب الالى ومكتبة وصالة أنشطة وصالة جمانيزيم.

وفي مركز أبو قرقاص افتتح المحافظ يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز مقر الوحدة المحلية لقرية اتليدم على مساحة 450 متر وبتكلفة تقديرية مليون و500 الف جنيه ضمن اعمال الخطة الموحدة، كما افتتح مكتب بريد أبو قرقاص الرئيسي بشارع نهاد طه على مساحة 225 مترا، وبتكلفة تقديرية 800 ألف جنيه، ويضم عدد 10 شباك شامل، وشباك خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد المحافظ في نهاية الجولة أعمال الإنشاءات لمحطة مياه الشرب بالمطاهرة القبلية، بمركز أبو قرقاص، والتي تعد من المشروعات القومية للمحافظة والتي سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي قريبا بطاقة 102 ألف متر مكعب/ يوم وذلك بنهاية شهر يونيو للعام الجاري، والتي ستخدم مركز أبو قرقاص والقرى التابعة لها، كما ستدعم قرى مركزي المنيا وملوي، والتي سيستفيد منها 750 ألف نسمة بعدد 57 قرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 204 ألف متر مكعب/يوم، وبتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.