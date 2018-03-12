مدير كلية الدفاع الوطني السابق: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء

علق اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، على الصواريخ التي أعلن المتحدث العسكري عن ضبطها، ضمن جهود القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب في إطار عملية "سيناء 2018"، وهي صواريخ "جراد وكورنيت وأهرام" و4 دانات "أر بي جي".

وقال الغباري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يُذاع عبر فضائية "المحور": "القوات المسلحة تحقق نجاحات منقطعة النظير، ونشرت قواتها في منطقتي ج وب، وأغلقت سيناء على الإرهابيين وستجتث جذورهم من سيناء، فالإرهاب يلفظ انفاسه الأخيرة في سيناء".

وأضاف: "الحرب على الإرهاب في سيناء أشرس من حرب أكتوبر 1973، وأهالي سيناء هم الداعم الأول والرئيسي للقوات المسلحة والشرطة في حربهما على الإرهاب".