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الوطن

طالب يعتدي على زميله بـ"موس" في مدرسة بالعمرانية.. ووالدته تستغيث

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود البدوي
طالب يعتدي على زميله بـ"موس" في مدرسة بالعمرانية.. ووالدته تستغيث

خالد نجل نهي القاضي

طالبت سيدة تُدعى نهى القاضي، الجهات الرقابية ووزارة التربية والتعليم، بمحاكمة مدرسة السلام بالعمرانية، بعد إصابة نجلها المريض بالسكر بجروح في وجهه بعد تعدي زميله عليه بـ"موس"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت القاضي: "النهاردة الساعة 2 ونص العصر، لقيت التليفون بيرن وواحدة من مدرسة ابني بتبلغني إن خالد تعبان، أنا متعودة على تعب خالد المستمر لأن ابني مريض سكر، فقلت مهبط أو سكره عالي طلبت أكلمه وأنا قلبي هيوقف من الخضة، وأما رفضت اتجننت وفضلت أحاول وطبعا سيبت شغلي وجريت عليه".

وتابعت: "ابني رد عليا قالي أنا مجروح يا ماما في وشي تعالي بسرعة أنا بنزف، طبعا ساعة عقبال ما وصلت من وسط البلد للجيزة والباشوات بيتفرجوا ع الولد مش قادرين يسعفوه، وحجتهم أصل عشان عنده السكر انتي اتصرفي بقا، وصلت قالوا ابنك اتضرب بموس في وشه من زميله، آه موس طالب علم في أولى إعدادي ضرب ابني بموس في وشه، من تحت عيونه لتحت الشفة الأولى، والموس كان مرمي على الأرض مصدي والولد جابة من ع الأرض".

وأشارت إلى أن مدرس الاستقبال والشكاوى، أكد لها عند خروجها من المدرسة، أن نجلها اعتدي عليه أمام المدرسة من الخارج وليس من الداخل، مستطردة: "قال يعني هو كده براءة".

وتابعت: "لفيت ع مستشفيات الهرم ملقتش دكتور جراح تجميل، ولقيت أخيرا في مستشفى بس الدكتور في العمليات كل دة ودموعي منشفتش لحظة، والناس بتهديني وأنا عيني على خالد ومش بنطق، كلمت صديقي المحامي وليد قال لازم أعمل محضر قولتله طب دكتور يشوفة قال لا لازم محضر وتقرير طبي عشان حق ابنك، بقيت أنا والولد بنعيط ومشينا من المستشفى، قولت عقبال ما الدكتور يخلص العملية لأن وليد قال الوقت لو ضاع مش هتتثبت الحالة".

وواصلت: "روحت قسم العمرانية وربنا رزقني بضابط محترم اسمة نور طلعني للمأمور وفعلا عملت المحضر، وروحنا على التقرير ورجعنا كانت الساعة بقت 5 ونص، وروحت ع المستشفى والجرح اتخيط، وعقبال ما خلصت كان عدى على جرحة تقريبا 5 ساعات، ضاعوا في القسم والمستشفى الحكومي".

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