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الوطن

ندب خبير من "الوطنية للإعلام"في دعوى منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا

اليوم AM 02:01
كتب: محمد عيسى
ندب خبير من "الوطنية للإعلام"في دعوى منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا

مرتضى منصور

أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بندب خبير من الهيئة الوطنية للإعلام، في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، والتي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، قبل الفصل في الدعوى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، كل من وزير الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار.

وذكر عباس في دعواه، أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في القنوات الفضائية كضيف للتحاور في الكثير من البرامج، لا هم له سوى توجيه السباب له بدون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر عدد من المحاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم "26133 لسنة 2014"جنح العجوزة.

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