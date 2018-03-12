أديب: "الجماعات الإرهابية تبيع المخدرات علشان تشتري سلاح"

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن كميات الأسلحة والذخيرة والعربات التي يتم ضبطها من قبل القوات المسلحة، في العملية الشاملة "سيناء 2018" وعن مصادر تمويلها؟.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن المعروف عن تجار السلاح أنهم لا يعترفون بـ"الرهن" أو الدفع "شكك"، متابعا: "تجار السلاح تتعامل معاهم كاش".

وأشار إلى أن كمية المخدرات والمزارع التي يحرقها رجال القوات المسلحة في سيناء تؤكد أن الجماعات الإرهابية تستخدم مزارع المخدرات في البيع وشراء السلاح، وبالتالي فهي عملية غسيل أموال.

وتابع أديب: "اللي يشوف بيان القوات المسلحة وكمية المضبوطات، يقول لكي الله يا مصر، واشمعنا إحنا اللي يحصل معانا كده؟".