محافظ بورسعيد: إنشاء 5 مدارس جديدة متطورة ضمن المشروع القومي للمدارس

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأحد، بعدد من مسؤولي المدارس الخاصة وقيادات التربية والتعليم ورجال الأعمال، والسكرتير العام للمحافظة، لبحث مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في إقامة عدد من المدارس، ضمن المشروع القومي للمدارس.

وأضاف الغضبان، خلال الاجتماع، أن الهدف من المشروع تخفيض كثافة الفصول الدراسية عن طريق منح المستثمر قطع أراضٍ ليقوم بالبناء عليها في أسرع وقت ممكن، بجانب تشغيل المدرسة لمدة تصل إلى 30 عامًا، وتئول ملكيتها بالكامل بعد ذلك إلى المحافظة.

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في إقامة 5 مدارس بأحياء الجنوب والمناخ وبورفؤاد، لافتًا إلى أن هناك عددا من المدارس سوف تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الجديد، لتكون إضافة قوية إلي المنظومة التعليمية بالمحافظة.