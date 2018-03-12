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الوطن

مساعد رئيس "الوفد": وصف الأحزاب بـ"الكارتونية" حرب على الحياة الحزبية

اليوم AM 03:58
كتب: محمود البدوي
مساعد رئيس "الوفد": وصف الأحزاب بـ"الكارتونية" حرب على الحياة الحزبية

حسين منصور

قال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومساعد رئيس الحزب، إنه يعترض على الكثير من النقاط الواردة في اللائحة الجديدة للحزب، مستطردًا: "لسنا بصدد الحديث عن الخلافات الآن، خاصة بعد تحديد موعد الانتخابات في 30 مارس الجاري".

وأضاف منصور، خلال حواره ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن التراجع في مكانة حزب الوفد ليس بمفرده، وإنما هي حرب معلنة على الحياة الحزبية في مصر من خلال نشر التوصيفات المشبهة للأحزاب بالكرتونية.

وأشار إلى أن هذه الحرب على الأحزاب تؤدي إلى فقدان الإيمان بجدية العمل الحزبي، ولذلك يسعى قيادات الحزب الحالي من خلال الانتخابات المقبلة إلى إعادة الحيوية للعمل المدني للأحزاب.

وتابع أن الحزب يسعى أيضا إلى دفع المواطن لأن يكون فاعلا ومشاركا وقادرا على التأثير، حتى يظل "الوفد" في الشارع وأن يكون ضميرا للأمة.

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