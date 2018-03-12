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الوطن

مدير أمن الفيوم يتفقد قوات التأمين الشرطية بدائرتي قسم أول وثاني

اليوم AM 06:08
كتب: ميشيل عبد الله
مدير أمن الفيوم يتفقد قوات التأمين الشرطية بدائرتي قسم أول وثاني

صورة أرشيفية-اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم

حث اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، القوات الشرطية المشاركة في الأقوال والتمركزات الأمنية بدائرتي قسمي أول وثان الفيوم، على تكثيف جهودها لإشعار المواطنين بالأمن والأمان وتحقيق الردع العام والخاص، وفقا لبيان أمني، مساء الأحد.

وأفاد البيان الأمني، بأن مدير الأمن تفقد التمركزات الأمنية ببندر الفيوم، ومركز شرطة الفيوم، ونقطة شرطة قلمشاه بدائرة مركز شرطة إطسا، وقطاعات الاشتباه بالمدينة، ومنافذ أمان، للوقوف على مدى انتظام الخدمات، وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة.

ونبه شلبي على القوات بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون، مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أي اعتداءات، والعمل على سرعة الانتقال لمكان البلاغ لتحقيق الأمن وحفاظا على أرواح المواطنين، وضبط أي مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون.

كما وجه شلبي تعليمات هامة لضباط المرور، بالمرور في جميع الشوارع الجانبية لضبط المخالفات المرورية، وحالات السير عكس الاتجاه، ورفع السيارات المتروكة،  والعمل على ضبط الدراجات النارية بدون لوحات، لما تمثله من خطورة على الأمن العام وتحقيق حالات الاشتباه.

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