محافظ بورسعيد يلتقي الشباب المقبولين للعمل بحقل "ظهر"

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأحد، مع الشباب المقبولين للعمل بالمهن الفنية بحقل ظهر.

وطالب المحافظ الشباب، خلال الاجتماع، بأن ينتهزوا فرصة عملهم بأحد المشروعات القومية العملاقة في إثبات ذاتهم، مؤكدا ثقته الكبيرة في أبناء وشباب بورسعيد في إثبات جدراتهم بالعمل بالمشروعات المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن شباب المحافظة يقودون قاطرة الصناعة بالمدينة بعد نجاحهم في تشغيل 58 مصنع تم تخصيصها لهم، وأصبحت منتجاتهم تغزوا الأسواق المحلية، كذلك بدأ عدد منهم في التصدير للخارج، بالإضافة إلى نجاح الشباب في تطوير الشاطئ وإعادة الحياة إليه.