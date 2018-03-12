تسجيل الدخول

الوطن

محافظ بورسعيد يلتقي الشباب المقبولين للعمل بحقل "ظهر"

منذ 51 دقيقة
كتب: هبه صبيح
محافظ بورسعيد يلتقي الشباب المقبولين للعمل بحقل "ظهر"

محافظ بورسعيد

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأحد، مع الشباب المقبولين للعمل بالمهن الفنية بحقل ظهر.

وطالب المحافظ الشباب، خلال الاجتماع، بأن ينتهزوا فرصة عملهم بأحد المشروعات القومية العملاقة في إثبات ذاتهم، مؤكدا ثقته الكبيرة في أبناء وشباب بورسعيد في إثبات جدراتهم بالعمل بالمشروعات المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن شباب المحافظة يقودون قاطرة الصناعة بالمدينة بعد نجاحهم في تشغيل 58 مصنع تم تخصيصها لهم، وأصبحت منتجاتهم تغزوا الأسواق المحلية، كذلك بدأ عدد منهم في التصدير للخارج، بالإضافة إلى نجاح الشباب في تطوير الشاطئ وإعادة الحياة إليه.

 

أخبار متعلقة

بالفيديو| المسلماني عن كوكب المريخ: العلماء يبحثون إعادة الحياة له

بالفيديو| المسلماني عن كوكب المريخ: العلماء يبحثون إعادة الحياة له
مصادر: إعادة البث لـ"الحياة" مرهون بجديتها في سداد المديونيات

مصادر: إعادة البث لـ"الحياة" مرهون بجديتها في سداد المديونيات
"الإنتاج الإعلامي" ترفض إعادة قنوات الحياة إلا بعد سداد نصف المديونية

"الإنتاج الإعلامي" ترفض إعادة قنوات الحياة إلا بعد سداد نصف المديونية
"الدفاع الروسية": نواصل العمل على إعادة الحياة السلمية في سوريا

"الدفاع الروسية": نواصل العمل على إعادة الحياة السلمية في سوريا

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سمير الجمل عن نوادي المطلقات وكورسات الطلاق السعيد: "تجارة الغلط"

سمير الجمل عن نوادي المطلقات وكورسات الطلاق السعيد: "تجارة الغلط"

وليد خيري: أنظم كورس الطلاق السعيد للمقبلات عليه.. 3 ساعات بـ100 جنيه

وليد خيري: أنظم كورس الطلاق السعيد للمقبلات عليه.. 3 ساعات بـ100 جنيه

مزارع يطعن شقيقه بـ"مطواة" بسبب الخلاف على الميراث في الشرقية

مزارع يطعن شقيقه بـ"مطواة" بسبب الخلاف على الميراث في الشرقية

القاهرة تحطم عربات "الكارو".. وأصحابها: "عاوزين ناكل عيش بالحلال"

القاهرة تحطم عربات "الكارو".. وأصحابها: "عاوزين ناكل عيش بالحلال"

بالفيديو| فتيات يعتدين على أخرى بالشارع.. ووالدها: "أهلهم هددوني"

بالفيديو| فتيات يعتدين على أخرى بالشارع.. ووالدها: "أهلهم هددوني"

اختيارات الوطن

بترول وطائرات واتفاقات دولية.. صفقات قرن "بجد مش فنكوش"

بترول وطائرات واتفاقات دولية.. صفقات قرن "بجد مش فنكوش"

هل يتعارض الحجاب مع اليوجا؟.. استفتى قلبِك يا «ميار»

هل يتعارض الحجاب مع اليوجا؟.. استفتى قلبِك يا «ميار»

محل عصير يبيع بـ«النص كوباية».. رفقاً بالمفلسين

محل عصير يبيع بـ«النص كوباية».. رفقاً بالمفلسين

سرقة وتحرش وقتل.. جرائم التسوق الإلكترونى: «بيع اللى عايزه.. واشترى عمرك»

سرقة وتحرش وقتل.. جرائم التسوق الإلكترونى: «بيع اللى عايزه.. واشترى عمرك»

«القلب على القلب».. مبادرة لمساندة أطفال سوريا

«القلب على القلب».. مبادرة لمساندة أطفال سوريا

الأكثر قراءة

عاجل