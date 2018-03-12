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الوطن

الحاجة عزة طلقها زوجها بسبب تبرعها بحلق لمصر: "اسألوا عني في عيد الأم"

منذ 49 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الحاجة عزة طلقها زوجها بسبب تبرعها بحلق لمصر: "اسألوا عني في عيد الأم"

الحاجة عزة

ناشدت الحاجة عزة التي تبرعت بقرطها الذهبي من أجل قناة السويس الجديدة، المواطنين، بعدم نسيانها والاتصال بها في عيد الأم لتهنئتها، نظرًا لأنها لم تنجب.

وأضافت عزة، في تقرير مصور عرضه الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية"دريم"، أنها تزوجت ولم تنجب، وساعدت زوجها على الزواج من أخرى لينجب وبالفعل تزوج وأنجب.

وأوضحت عزة أنها تعمل باليومية، واشترت "حلق" ذهب لنفسها من حصيلة عملها، وحينما سمعت أن الرئيس السيسي سيحفر قناة السويس الجديدة، سارعت ببيع الحلق والتبرع بثمنه، وهو ما أغضب زوجها نظرًا لأنه طلبه منها من قبل ورفضت إعطائه له مفضلة أن تعطيه لمصر، ما أثار حفيظته وقام بتطليقها.

وتمنت عزة أن تؤدي فريضة العمرة، كما ناشدت المواطنين بالوقوف بجوارها إذا حدث لها مكروها أقعدها عن العمل.

 

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