"إيني الإيطالية" توافق على بيع 10% من حصتها في "شروق"

وافقت شركة إيني الإيطالية عن بيع 10% من حصتها في منطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط، لشركة مبادلة للبترول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، حيث يقع حقل ظهر العملاق في هذه المنطقة.

وتمتلك شركة إيني 60%، من خلال شركة "أيوك" التابعة لها، في حين أن الشركاء الآخرين هم روزنفت 30%، وبي بي البريطانية بنسبة 10%.

وأضافت الشركة في بيان لها، الأحد، أن القيمة المتفق عليها تبلغ 934 مليون دولار، ويخضع إكمال المعاملة إلى استيفاء شروط معيارية معينة، بما في ذلك جميع التراخيص اللازمة من السلطات المصرية.

ونوهت الشركة إلى أن تم البدء بنجاح في حقل ظهر العملاق للغاز في ديسمبر 2017، بعد 28 شهرًا فقط من اكتشافه، وهو ينتج حاليًا 400 مليون قدم مكعب في اليوم، وسيزيد الإنتاج تدريجيا ليصل إلى أعلى معدل له بحلول نهاية عام 2019.