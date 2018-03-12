تسجيل الدخول

الوطن

"إيني الإيطالية" توافق على بيع 10% من حصتها في "شروق"

منذ 49 دقيقة
كتب: شادي أحمد
"إيني الإيطالية" توافق على بيع 10% من حصتها في "شروق"

"اينى الايطالية" توافق على بيع 10% من حصتها فى منطقة شروق المتوسط

وافقت شركة إيني الإيطالية عن بيع 10% من حصتها في منطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط، لشركة مبادلة للبترول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، حيث يقع حقل ظهر العملاق في هذه المنطقة.

وتمتلك شركة إيني 60%، من خلال شركة "أيوك" التابعة لها، في حين أن الشركاء الآخرين هم روزنفت 30%، وبي بي البريطانية بنسبة 10%.

وأضافت الشركة في بيان لها، الأحد، أن القيمة المتفق عليها تبلغ 934 مليون دولار، ويخضع إكمال المعاملة إلى استيفاء شروط معيارية معينة، بما في ذلك جميع التراخيص اللازمة من السلطات المصرية.

ونوهت الشركة إلى أن تم البدء بنجاح في حقل ظهر العملاق للغاز في ديسمبر 2017، بعد 28 شهرًا فقط من اكتشافه، وهو ينتج حاليًا 400 مليون قدم مكعب في اليوم، وسيزيد الإنتاج تدريجيا ليصل إلى أعلى معدل له بحلول نهاية عام 2019.

أخبار متعلقة

"الداخلية" تحبط تهريب 3 أطنان حشيش عبر البحر المتوسط

"الداخلية" تحبط تهريب 3 أطنان حشيش عبر البحر المتوسط
تعرف على حالة البحر المتوسط والأحمر بالنسبة لحركة الملاحة اليوم

تعرف على حالة البحر المتوسط والأحمر بالنسبة لحركة الملاحة اليوم
تعرف على حالة البحر المتوسط والأحمر بالنسبة لحركة الملاحة غدا

تعرف على حالة البحر المتوسط والأحمر بالنسبة لحركة الملاحة غدا
وزير البترول: حقل "ظهر" أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط

وزير البترول: حقل "ظهر" أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط
مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة السابعة لكتابات وسرد البحر المتوسط

مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة السابعة لكتابات وسرد البحر المتوسط

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سمير الجمل عن نوادي المطلقات وكورسات الطلاق السعيد: "تجارة الغلط"

سمير الجمل عن نوادي المطلقات وكورسات الطلاق السعيد: "تجارة الغلط"

وليد خيري: أنظم كورس الطلاق السعيد للمقبلات عليه.. 3 ساعات بـ100 جنيه

وليد خيري: أنظم كورس الطلاق السعيد للمقبلات عليه.. 3 ساعات بـ100 جنيه

مزارع يطعن شقيقه بـ"مطواة" بسبب الخلاف على الميراث في الشرقية

مزارع يطعن شقيقه بـ"مطواة" بسبب الخلاف على الميراث في الشرقية

القاهرة تحطم عربات "الكارو".. وأصحابها: "عاوزين ناكل عيش بالحلال"

القاهرة تحطم عربات "الكارو".. وأصحابها: "عاوزين ناكل عيش بالحلال"

بالفيديو| فتيات يعتدين على أخرى بالشارع.. ووالدها: "أهلهم هددوني"

بالفيديو| فتيات يعتدين على أخرى بالشارع.. ووالدها: "أهلهم هددوني"

اختيارات الوطن

بترول وطائرات واتفاقات دولية.. صفقات قرن "بجد مش فنكوش"

بترول وطائرات واتفاقات دولية.. صفقات قرن "بجد مش فنكوش"

هل يتعارض الحجاب مع اليوجا؟.. استفتى قلبِك يا «ميار»

هل يتعارض الحجاب مع اليوجا؟.. استفتى قلبِك يا «ميار»

محل عصير يبيع بـ«النص كوباية».. رفقاً بالمفلسين

محل عصير يبيع بـ«النص كوباية».. رفقاً بالمفلسين

سرقة وتحرش وقتل.. جرائم التسوق الإلكترونى: «بيع اللى عايزه.. واشترى عمرك»

سرقة وتحرش وقتل.. جرائم التسوق الإلكترونى: «بيع اللى عايزه.. واشترى عمرك»

«القلب على القلب».. مبادرة لمساندة أطفال سوريا

«القلب على القلب».. مبادرة لمساندة أطفال سوريا

الأكثر قراءة

عاجل