القوات المسلحة تنظم معرضا لمنتجات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

افتتح اللواء السيد علي الغالي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالاضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والأثاثات المنزلية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم ابداعات الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة في تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم ، فضلا عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفال، عددًا من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية.