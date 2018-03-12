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الوطن

الأربعاء.. توفيق عكاشة يعود بـ"كلام جرايد" بعد توقف عامين

اليوم AM 11:25
كتب: الوطن
الأربعاء.. توفيق عكاشة يعود بـ"كلام جرايد" بعد توقف عامين

توفيق عكاشة

نشرت الصفحة الرسمية لقناة "الفراعين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تنويها عن عودة الإعلامي توفيق عكاشة، بعد توقف دام لمدة عامين.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة، بيان صحفي، جاء كالآتي: "عكاشة يجهز للظهور عبر حلقات على موقع قناة الفراعين الفضائية على اليوتيوب بعنوان (كلام جرايد)، كما أن أول عرض للبرنامج سيكون يوم الأربعاء المقبل في الثانية ظهرا، وسيقوم نجله إبراهيم توفيق عكاشة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام ، بتولى مهمة تصوير وإخراج هذه الحلقات لتكون جاهزة للعرض".

وأضاف: "كنا نشرنا قبل قليل تنويها يفيد بعودة عكاشة مجددا يوم 14 مارس المقبل، ولكن الكثيرون خلطوا بين قرار العودة للظهور وعودة بث قناة الفراعين، ولكن القناة الفضائية الفراعين، مازالت متوقفة لظروف مادية وأمور ادارية بينها وبين مدينة الانتاج الإعلامي والمنطقة الحرة الإعلامية وسوف تعود بعد انهاء كل هذه الأمور المعلقة".

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