تسجيل الدخول

الوطن

الخضروات تستقر.. والبصل بـ2.75 جنيه

اليوم AM 11:25
كتب: جهاد الطويل
الخضروات تستقر.. والبصل بـ2.75 جنيه

بصل

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور، اليوم، وفيما يلي قائمة بالأسعار:

الطماطم: من 1.5 - 3 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: من 1.75 - 2.4 جنيه للكيلوجرام.

البصل: من 1.75 -2.75 جنيه للكيلوجرام.

الكوسة: من 2.25- 3.25 جنيه للكيلوجرام.

الجزر "دون عروش": من 1.5 - 2.5 جنيه للكيلوجرام.

الفاصوليا: من 11 - 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الملوخية: من 4 - 5.5 جنيه للكيلوجرام.

سبانخ: من 2 - 3 جنيهات للكيلوجرام.

بسلة: من 5 - 6.5 جنيه للكيلوجرام.

خيار"صوب": من 2.5 - 3.5 جنيه للكيلوجرام.

قلقاس: من 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.

أخبار متعلقة

سوق العبور: بعض أنواع الأسماك صالحة للاستهلاك بعد نزع السموم منها

سوق العبور: بعض أنواع الأسماك صالحة للاستهلاك بعد نزع السموم منها
رئيس "سوق العبور": ارتفاع كبير في سعر الطماطم خلال أبريل.. "خزنوها"

رئيس "سوق العبور": ارتفاع كبير في سعر الطماطم خلال أبريل.. "خزنوها"
رئيس "تنفيذي سوق العبور": أعدمنا كل الأسماك السامة قبل بيعها

رئيس "تنفيذي سوق العبور": أعدمنا كل الأسماك السامة قبل بيعها
الأسماك تستقر في سوق العبور.. والبلطي بـ23 جنيها

الأسماك تستقر في سوق العبور.. والبلطي بـ23 جنيها
الأسماك ترتفع 3.5 جنيه في سوق العبور.. والبلطي بـ23 جنيها

الأسماك ترتفع 3.5 جنيه في سوق العبور.. والبلطي بـ23 جنيها

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

وزير داخلية إيران يحذر من عودة وشيكة للاحتجاجات

وزير داخلية إيران يحذر من عودة وشيكة للاحتجاجات

بالفيديو| طفلة تبكي "نملا".. الأطباء استخرجوا 60 من عيناها

بالفيديو| طفلة تبكي "نملا".. الأطباء استخرجوا 60 من عيناها

"سبيس إكس": رحلات قصيرة للمريخ بعد أشهر

"سبيس إكس": رحلات قصيرة للمريخ بعد أشهر

خط سكة حديد يربط الإمارات بالسعودية بنهاية ديسمبر 2021

خط سكة حديد يربط الإمارات بالسعودية بنهاية ديسمبر 2021

الاحتلال يصدر 25 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

الاحتلال يصدر 25 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

اختيارات الوطن

«الوطن» تكرم صحفييها الحاصلين على جوائز.. وتهدى درع الجريدة إلى «فاطمة أبوحطب» مؤسسة «هن»

«الوطن» تكرم صحفييها الحاصلين على جوائز.. وتهدى درع الجريدة إلى «فاطمة أبوحطب» مؤسسة «هن»

«شبل» يعانى التمييز بعد تعافيه من السرطان: «مش لاقى شغلانة»

«شبل» يعانى التمييز بعد تعافيه من السرطان: «مش لاقى شغلانة»

الحاجة «فتحية»: تبرعت بذهبى لـ«تحيا مصر» وهذه فرصتى للمشاركة فى تعمير سيناء

الحاجة «فتحية»: تبرعت بذهبى لـ«تحيا مصر» وهذه فرصتى للمشاركة فى تعمير سيناء

«تلاميذ الإخوان» بالإسكندرية.. «نشيد الصاعقة» فى الصباح بالأمر

«تلاميذ الإخوان» بالإسكندرية.. «نشيد الصاعقة» فى الصباح بالأمر

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

الأكثر قراءة

عاجل