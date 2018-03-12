الخضروات تستقر.. والبصل بـ2.75 جنيه

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور، اليوم، وفيما يلي قائمة بالأسعار:

الطماطم: من 1.5 - 3 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: من 1.75 - 2.4 جنيه للكيلوجرام.

البصل: من 1.75 -2.75 جنيه للكيلوجرام.

الكوسة: من 2.25- 3.25 جنيه للكيلوجرام.

الجزر "دون عروش": من 1.5 - 2.5 جنيه للكيلوجرام.

الفاصوليا: من 11 - 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الملوخية: من 4 - 5.5 جنيه للكيلوجرام.

سبانخ: من 2 - 3 جنيهات للكيلوجرام.

بسلة: من 5 - 6.5 جنيه للكيلوجرام.

خيار"صوب": من 2.5 - 3.5 جنيه للكيلوجرام.

قلقاس: من 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.