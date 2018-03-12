تسجيل الدخول

الوطن

العثور على مسنة مقتولة داخل منزلها بأسيوط

اليوم AM 11:24
كتب: سعاد أحمد
العثور على مسنة مقتولة داخل منزلها بأسيوط

أرشيفية

عثر الأهالى بمنطقة حي غرب أسيوط على سيدة مسنة مقتولة في ظروف غامضة داخل منزلها بدائرة قسم أول أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ من الأهالي بالعثور على سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بمنطقة حي غرب أسيوط دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين مقتل "صفية . م ."، في العقد الثامن من العمر، ربة منزل، بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض دون وجود آثار سرقة.

تم نقل الجثة ولتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط العام، وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة، وضبط الجاني، والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أخبار متعلقة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. وفد من أمن أسيوط يزور دور رعاية المسنات

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. وفد من أمن أسيوط يزور دور رعاية المسنات
"أمن أسيوط" يضبط سيارة مسروقة من القاهرة

"أمن أسيوط" يضبط سيارة مسروقة من القاهرة
أمن أسيوط يشن حملة مكبرة على أطراف الخصومات الثأرية في المحافظة

أمن أسيوط يشن حملة مكبرة على أطراف الخصومات الثأرية في المحافظة
بالصور| مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بالمحافظة

بالصور| مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بالمحافظة
أمن أسيوط يمنع عقد قران «قاصر»

أمن أسيوط يمنع عقد قران «قاصر»

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

خط سكة حديد يربط الإمارات بالسعودية بنهاية ديسمبر 2021

خط سكة حديد يربط الإمارات بالسعودية بنهاية ديسمبر 2021

الاحتلال يصدر 25 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

الاحتلال يصدر 25 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

نتنياهو يتوصل لاتفاق مع الحزبين المتدينين في الائتلاف الحكومي

نتنياهو يتوصل لاتفاق مع الحزبين المتدينين في الائتلاف الحكومي

في مستهل زيارته لجوبا.. شكري يسلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي

في مستهل زيارته لجوبا.. شكري يسلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويستولي على مبالغ مالية في الخليل

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويستولي على مبالغ مالية في الخليل

اختيارات الوطن

«الوطن» تكرم صحفييها الحاصلين على جوائز.. وتهدى درع الجريدة إلى «فاطمة أبوحطب» مؤسسة «هن»

«الوطن» تكرم صحفييها الحاصلين على جوائز.. وتهدى درع الجريدة إلى «فاطمة أبوحطب» مؤسسة «هن»

«شبل» يعانى التمييز بعد تعافيه من السرطان: «مش لاقى شغلانة»

«شبل» يعانى التمييز بعد تعافيه من السرطان: «مش لاقى شغلانة»

الحاجة «فتحية»: تبرعت بذهبى لـ«تحيا مصر» وهذه فرصتى للمشاركة فى تعمير سيناء

الحاجة «فتحية»: تبرعت بذهبى لـ«تحيا مصر» وهذه فرصتى للمشاركة فى تعمير سيناء

«تلاميذ الإخوان» بالإسكندرية.. «نشيد الصاعقة» فى الصباح بالأمر

«تلاميذ الإخوان» بالإسكندرية.. «نشيد الصاعقة» فى الصباح بالأمر

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

الأكثر قراءة

عاجل