العثور على مسنة مقتولة داخل منزلها بأسيوط

عثر الأهالى بمنطقة حي غرب أسيوط على سيدة مسنة مقتولة في ظروف غامضة داخل منزلها بدائرة قسم أول أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ من الأهالي بالعثور على سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بمنطقة حي غرب أسيوط دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين مقتل "صفية . م ."، في العقد الثامن من العمر، ربة منزل، بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض دون وجود آثار سرقة.

تم نقل الجثة ولتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط العام، وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة، وضبط الجاني، والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.