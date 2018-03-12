إحالة 58 موظفًا بمجلس مدينة شهداء للتحقيق بسبب عدم الانضباط

أحالت لجنة التفتيش المالي والإداري بمركز ومدينة الشهداء، في محافظة المنوفية، 58 موظف بعدد من الإدارات المختلفة بسبب التغيب عن العمل وعدم الانضباط.

وقالت المهندسة هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالي والاداري بالوحدة المحلية والشئون الادارية للمرور المفاجئ على ادارات واقسام المجلس وذلك لتحقيق الانضباط فى العمل برئاسة حسن مره نائب رئيس مجلس المدينة ، وأسفر المررور عن احالة 26 موظف للشئون القانونية لعدم انضباطهم بالعمل و 32 موظف لغيابهم بدون اذن.

وأضافت عقيلة، أنه سوف تستمر تلك الإجراءات لتحقيق الالتزام والانضباط فى العمل حفاظا على مصالح المواطنين، وسرعة تقديم الخدمة لهم وأكدت رئيس المدينة، فى بيان لها اليوم، استمرار الجوالات المفاجئة بجميع الجهات الحكومية، للتأكد من انتظام العمل.