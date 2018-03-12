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الوطن

العثور على صندوق الطائرة التركية الخاصة المنكوبة في إيران

اليوم AM 11:25
كتب: وكالات
العثور على صندوق الطائرة التركية الخاصة المنكوبة في إيران

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الإيرانية العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة، التي تحطمت في منطقة جبلية قرب مدينة كيار بمحافظة جهارمحال وبختياري.

وقال مساعد محافظ جهار محال بختياري (جنوب غرب)، جعفر مرداني، إن ممثلا من تركيا إلى جانب أسر ضحايا الحادث وصلوا اليوم إلى مطار شهركرد مركز المحافظة .

وأشار إلى أن أنه تم نقل الصندوق الأسود لإكمال الإجراءات القانونية، موضحا أنه تم نقل أجساد عشرة من ضحايا الحادث إلى مطار شهركرد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن الطائرة التركية الخاصة كانت في رحلة لها من الشارقة إلى إسطنبول وسقطت مساء الأحد في مرتفعات منطقة اردل ناقان قرب مدينة شهركرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري.

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