تسجيل الدخول

الوطن

"الصحة": إصابة 39 مواطنا في حادثي سير بالمنيا والغربية

اليوم AM 11:34
كتب: محمد مجدى
"الصحة": إصابة 39 مواطنا في حادثي سير بالمنيا والغربية

وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن إصابة 39 مواطنًا في حادثي سير بمحافظتي المنيا والغربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب سيارة نقل محملة بعمال بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي، مركز مغاغة، بمحافظة المنيا، وأسفر عن إصابة 21 مواطنا، تم نقلهم إلى مستشفى مغاغة العام، بمشاركة 11 سيارة إسعاف مجهزة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحادث الثاني أسفر عن إصابة 18 مواطنا، إثر تصادم عدة سيارات، بالطريق الدولي "طنطا - كفر الشيخ"، بمحافظة الغربية، تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بطنطا، بمشاركة 10 سيارات إسعاف مجهزة.

وذكر " مجاهد " أن الإصابات تراوحت بين إغماءات و كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش وكدمات، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

أخبار متعلقة

"التأمين الصحي" بالغربية يناقش مقترحات سد عجز زائرات المدارس

"التأمين الصحي" بالغربية يناقش مقترحات سد عجز زائرات المدارس
رئيس الوزراء يراجع موقف تطبيق قانون التأمين الصحي مع وزير الصحة

رئيس الوزراء يراجع موقف تطبيق قانون التأمين الصحي مع وزير الصحة
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول ميكنة "التأمين الصحي"

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول ميكنة "التأمين الصحي"
وزير الصحة: توقيع بروتوكول تعاون مع "الاتصالات" لميكنة التأمين الصحي

وزير الصحة: توقيع بروتوكول تعاون مع "الاتصالات" لميكنة التأمين الصحي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

خط سكة حديد يربط الإمارات بالسعودية بنهاية ديسمبر 2021

خط سكة حديد يربط الإمارات بالسعودية بنهاية ديسمبر 2021

الاحتلال يصدر 25 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

الاحتلال يصدر 25 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

نتنياهو يتوصل لاتفاق مع الحزبين المتدينين في الائتلاف الحكومي

نتنياهو يتوصل لاتفاق مع الحزبين المتدينين في الائتلاف الحكومي

في مستهل زيارته لجوبا.. شكري يسلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي

في مستهل زيارته لجوبا.. شكري يسلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويستولي على مبالغ مالية في الخليل

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويستولي على مبالغ مالية في الخليل

اختيارات الوطن

«الوطن» تكرم صحفييها الحاصلين على جوائز.. وتهدى درع الجريدة إلى «فاطمة أبوحطب» مؤسسة «هن»

«الوطن» تكرم صحفييها الحاصلين على جوائز.. وتهدى درع الجريدة إلى «فاطمة أبوحطب» مؤسسة «هن»

«شبل» يعانى التمييز بعد تعافيه من السرطان: «مش لاقى شغلانة»

«شبل» يعانى التمييز بعد تعافيه من السرطان: «مش لاقى شغلانة»

الحاجة «فتحية»: تبرعت بذهبى لـ«تحيا مصر» وهذه فرصتى للمشاركة فى تعمير سيناء

الحاجة «فتحية»: تبرعت بذهبى لـ«تحيا مصر» وهذه فرصتى للمشاركة فى تعمير سيناء

«تلاميذ الإخوان» بالإسكندرية.. «نشيد الصاعقة» فى الصباح بالأمر

«تلاميذ الإخوان» بالإسكندرية.. «نشيد الصاعقة» فى الصباح بالأمر

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

الأكثر قراءة

عاجل