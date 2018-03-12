"الصحة": إصابة 39 مواطنا في حادثي سير بالمنيا والغربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن إصابة 39 مواطنًا في حادثي سير بمحافظتي المنيا والغربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب سيارة نقل محملة بعمال بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي، مركز مغاغة، بمحافظة المنيا، وأسفر عن إصابة 21 مواطنا، تم نقلهم إلى مستشفى مغاغة العام، بمشاركة 11 سيارة إسعاف مجهزة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحادث الثاني أسفر عن إصابة 18 مواطنا، إثر تصادم عدة سيارات، بالطريق الدولي "طنطا - كفر الشيخ"، بمحافظة الغربية، تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بطنطا، بمشاركة 10 سيارات إسعاف مجهزة.

وذكر " مجاهد " أن الإصابات تراوحت بين إغماءات و كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش وكدمات، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.