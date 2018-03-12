تغيير اسم مدرسة الحرية الثانوية إلى الشهيد محمود ناجي العواد بطورسيناء

قامت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بتغير اسم مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بطور سيناء، إلى مدرسة الشهيد النقيب محمود ناجى العواد الثانوية العسكرية.

وولد الشهيد "العواد"، وتعلم فى مدارس طور سيناء إلى أن استشهد فى العملية العسكرية الشاملة " سيناء2018".

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذى أمر بإطلاق اسم شهيد القوات المسلحة، على أكبر مدرسة ثانوية بجنوب سيناء، وقد تابعت مديرية التربية والتعليم برئاسة محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، بجنوب سيناء، تركيب لوحات وعملية تغيير اسم المدرسة إلى اسم الشهيد محمود ناجى العواد، حيث تم تركيب لوحتين الأولى على المدخل الرئيسى للمدرسة والإدارة التعليمية والآخرى على بوابة المدرسة الداخلية.