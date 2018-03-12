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الوطن

ضبط 10 متهمين لتبادلهم إطلاق النار في أبوتشت بقنا

اليوم PM 03:28
كتب: رجب آدم
ضبط 10 متهمين لتبادلهم إطلاق النار في أبوتشت بقنا

صورة ارشيفية

 تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 10 أشخاص، بسبب مشاجرة نشبت بينهم تبتدل الطرفان إطلاق النار بقرية سمنهود التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى اخطارآ من اللواء أشرف رياض مدير المباحث، وقوع إطلاق نار بين عائلتين بقرية سمنهود التابعة لمركز أبوتشت شمال المحافظة، وتم الدفع بتشكيلات أمنية وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وعثر بحوزتهم على بندقيتين الى وعدد من الطلقات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض كردون أمنى وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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