"السكة الحديد" تعلن تأجير مساحة إعلانية على مبانيها بـ175 مليون جنيه

قال شريف نبيه رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، إن الشركة تدرس حاليا، إمكانية الإعلان على المباني الإدارية، والساحات الخارجية لمحطة السكة الحديد، بالتعاون مع الهيئة العامة لسكة حديد مصر، ووزارة النقل، مشيرا إلى أنه توجد مخالفات على الإعلان على المباني الإدارية، وذلك المحور يتطلب الحصول على عدد من الموافقات اللازمة والمصحوبة بتصميمات هندسية مناسبة.

وأضاف نبيه، لـ"الوطن"، أن الشركة تعمل على حصر عدد من المواقع الإعلانية الأخرى التابعة لهيئة السكك الحديدية لطرحها للاستثمار، لتعزيز موارد شركته من نشاط الإعلانات، مشيرا إلى أن الشركة المصرية تعاقدت على تأجير المساحات الإعلانية من شركة المترو لمدة 5 سنوات نظير 175 مليون جنيه.