تسجيل الدخول

الوطن

"السكة الحديد" تعلن تأجير مساحة إعلانية على مبانيها بـ175 مليون جنيه

اليوم PM 03:44
كتب: عمر نور الدين
"السكة الحديد" تعلن تأجير مساحة إعلانية على مبانيها بـ175 مليون جنيه

أحد القطارات صورة إرشيفية

قال شريف نبيه رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، إن الشركة تدرس حاليا، إمكانية الإعلان على المباني الإدارية، والساحات الخارجية لمحطة السكة الحديد، بالتعاون مع الهيئة العامة لسكة حديد مصر، ووزارة النقل، مشيرا إلى أنه توجد مخالفات على الإعلان على المباني الإدارية، وذلك المحور يتطلب الحصول على عدد من الموافقات اللازمة والمصحوبة بتصميمات هندسية مناسبة.

وأضاف نبيه، لـ"الوطن"، أن الشركة تعمل على حصر عدد من المواقع الإعلانية الأخرى التابعة لهيئة السكك الحديدية لطرحها للاستثمار، لتعزيز موارد شركته من نشاط الإعلانات، مشيرا إلى أن الشركة المصرية تعاقدت على تأجير المساحات الإعلانية من شركة المترو لمدة 5 سنوات نظير 175 مليون جنيه.

أخبار متعلقة

وزير النقل ورئيس "قناة السويس" يشاركان في مؤتمر السكة الحديد بالإمارات

وزير النقل ورئيس "قناة السويس" يشاركان في مؤتمر السكة الحديد بالإمارات
بالصور| خبراء النقل يعرضون النظرة الشاملة لتطوير السكة الحديد في دبي

بالصور| خبراء النقل يعرضون النظرة الشاملة لتطوير السكة الحديد في دبي
مؤتمر السكة الحديد بدبي يناقش تطوير شبكة القطارات برؤية السعودية 2030

مؤتمر السكة الحديد بدبي يناقش تطوير شبكة القطارات برؤية السعودية 2030
رئيس "مشروعات السكة الحديد": اتخذنا إجراءات عدة لمضاعفة الأرباح

رئيس "مشروعات السكة الحديد": اتخذنا إجراءات عدة لمضاعفة الأرباح

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"التنظيم والإدارة": قاعدة بيانات لحصر ذوي الاحتياجات الخاصة

"التنظيم والإدارة": قاعدة بيانات لحصر ذوي الاحتياجات الخاصة

بالفيديو| "الوزراء" يشرح للمواطنين كيفية معرفة لجانهم الانتخابية

بالفيديو| "الوزراء" يشرح للمواطنين كيفية معرفة لجانهم الانتخابية

محاضرة عن "أساسيات المهنة" بمعهد محامين سوهاج

محاضرة عن "أساسيات المهنة" بمعهد محامين سوهاج

بطل "سوبر مان" دين كاين يزور "الكنيست" الإسرائيلي كضيف شرف

بطل "سوبر مان" دين كاين يزور "الكنيست" الإسرائيلي كضيف شرف

إيمان مسامح تنتهي من "البيت الكبير" خلال أيام

إيمان مسامح تنتهي من "البيت الكبير" خلال أيام

اختيارات الوطن

حاجات مش هتشوفها غير في انتخابات المصريين

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

الأكثر قراءة

عاجل