إيران تعلن العثور على جثث الفتيات ضحايا الطائرة التركية المنكوبة

أعلنت السلطات الإيرانية العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة التركية المنكوبة، التي تحطمت، أمس، جنوب غربي البلاد.

وأفادت السلطات، بأنها عثرت على الصندوق الأسود في مكان تحطم الطائرة، في منطقة جبلية قرب مدينة كيار بمحافظة جهارمحال وبختياري، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال جعفر مرداني مساعد محافظ جهار محال بختياري (جنوب غرب)، إن ممثلا من تركيا إلى جانب أسر ضحايا الحادث وصلوا اليوم إلى مطار شهركرد مركز المحافظة، مشيرا إلى أن الصندوق الأسود نُقل لإكمال الإجراءات القانونية، وكذا نقل جثث الضحايا إلى مطار شهركرد.

وأكدت وسائل إعلام تركية، أن الطائرة الخاصة التي تحطمت جنوب غربي إيران وأسفرت عن مقتل 11 شخصا، كانت تقل ابنة رجل الأعمال، حسين بشاران، مينا بشاران، و7 من صديقاتها.

وأوضحت صحيفة "حرييت" ووكالة DNA، أن مينا بشاران وصديقاتها كن عائدات من دبي حيث أقمن حفلة وداع عزوبية.