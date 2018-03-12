وزير الري: ملتقى سلسبيل الثاني العام المقبل سيكون أشمل وأوسع

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الفترة القادمة ستشهد دعم الوزارة لملتقى سلسبيل النيل للفنون التشكيلية والتي استضافها متحف النيل في أسوان، في دورته الثانية والتي ستكون العام القادم ونطالب بأن يكون الإبداع فيها أكبر ولن يقتصر في الفنون التشكيلية فقط بل سيشمل الشعر والأدب والرسم والثقافة والإعلام والشباب والكل سيكون من خلال دعم " ترشيد استهلاك المياه ".

وأضاف عبدالعاطي، في كلمته التى ألقاها بقاعة متحف النيل في حضور الفنانين المشاركين بملتقى سلسبيل النيل، أن العام القادم أيضاً نريد توطيد العلاقات الفنية والثقافية بين مصر مع أفريقيا والعالم العربي والإسلامي، والدورة القادمة ستكون أكبر من العام الحالي والفكرة سنتبناها مع محافظة أسوان وسيكون الأمر أوسع وأشمل.